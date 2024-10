Allerta arancione in Toscana: possibili temporali forti e fiumi ingrossati

Firenze, 24 ottobre 2024 – C’è una nuova allerta arancione in Toscana, con possibilità di temporali forti e soprattutto di esondazioni dei corsi d’acqua minori. L’allarme viene lanciato dalla Regione intorno alle 13 di giovedì 24 ottobre. Sarà dunque un venerdì 25 ottobre ancora di maltempo in Toscana. Con precipitazioni a carattere di temporale che potrebbero essere importanti. Le allerte sono diverse.

Rischio idrogeologico

Rischio idraulico

Rischio temporali

La prima è per rischio idrogeologico ed è arancione. Un’allerta confermata, rispetto a quella di giovedì 24 ottobre, sui territori già interessati ed estesa all’intera provincia di Livorno e a quella di Pisa, compresi i due capoluoghi. L’allerta di venerdì riguarda anche le province di Pistoia e Prato e una parte della provincia di Firenze con Sesto Fiorentino e Signa. Confermato l’arancione anche venerdì per la provincia di Grosseto e per Grosseto città.

La seconda allerta di venerdì 25 ottobre è gialla ed è per rischio idraulico. Ovvero per la possibilità che i fiumi del reticolo maggiore, quindi quelli più grandi, possano alzarsi di livello. Questa seconda allerta riguarda in particolare una parte delle province di Grosseto, Pisa e Livorno. In particolare per Pisa l’allerta è su tutta la zona metallifera e nella zona sud della provincia di Livorno.

La nuova allerta arancione in vigore venerdì 25 ottobre in Toscana. E' per rischio idrogeologico

La terza allerta è per rischio temporali ed è arancione per tutta la fascia sud della Toscana, con in particolare la provincia di Grosseto, costa compresa e si spinge fino a tutta la provincia di Livorno, capoluogo compreso. La stessa allerta è invece gialla per tutta la fascia centrale fino al lembo nord della Toscana con la provincia di Massa Carrara.