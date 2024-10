Forte maltempo in Toscana nelle prossime ore. Poi la svolta: estate di San Martino in anticipo

Firenze, 24 ottobre 2024 – Dopo giorni di maltempo, lo scenario meteo in Toscana è destinato a cambiare. In arrivo la tanto attesa svolta, da domenica 27 ottobre tornerà il bel tempo quasi ovunque, almeno fino al ponte di Ognissanti.

La prossima settimana sarà dunque in prevalenza soleggiata seppur con l'insidia di nubi basse, foschie e locali nebbie in pianura.

Nelle prossime ore, intanto, avremo diffuso maltempo con piogge e temporali, anche di forte intensità, sparsi su tutto il Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi;in particolare fenomeni persistenti su Toscana, Umbria e Lazio. Ciò è dovuto alla presenza di correnti umide che portano da giorni molte nuvole e precipitazioni diffuse.

In Toscana, dove è in vigore l'allerta arancione per le zone centro-meridionali e le isole della regione, precipitazioni isolate, localmente a carattere di rovescio e temporale in particolare tra basso grossetano e la costa. Un peggioramento, fa sapere sui social il presidente della Toscana Giani, è atteso dal pomeriggio quando le precipitazioni tenderanno a risultare più sparse e frequenti e localmente più intense, soprattutto sulle zone occidentali.

Venerdì 25 ottobre: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, più frequenti sulle zone costiere e occidentali dove potranno assumere localmente carattere di rovescio e temporale. Venti: moderati di Scirocco sulla costa e Arcipelago, deboli orientali nell'interno. Mari: mossi al largo e a sud dell'Elba. Temperature: in lieve calo. Sabato 26 ottobre: Fra parzialmente nuvoloso e nuvoloso con residue deboli piogge fino alla mattina e locali rovesci pomeridiani. Venti: moderati di Scirocco su Arcipelago e costa centro-meridionale, deboli o al più moderati nell'interno. Mari: tra mossi e molto mossi al largo, mossi sottocosta. Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile aumento. Domenica 27 ottobre: previsione molto incerta. Variabili con piogge su costa e zone limitrofe; piogge invece poco probabili sulle zone interne. Venti: deboli orientali, sud-orientali. Mari: mossi al largo, poco mossi sottocosta. Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie. Lunedì 28: previsione ancora molto incerta. Al momento ancora possibili piogge residue sulle zone costiere. Venti: deboli di Scirocco. Mari: mossi in attenuazione a partire dal settore settentrionale. Temperature: stazionarie.