Allerta arancione a Spezia e provincia: possibili temporali forti e scuole chiuse

La Spezia, 24 ottobre 2024 – Pioggia forte e temporali: un’intensa perturbazione potrebbe attraversare Spezia e provincia nella giornata di venerdì 25 ottobre. Per questo l’Arpal ha diramato un’allerta meteo arancione per il capoluogo spezzino e tutta la provincia. L’allerta sarà invece gialla per Genova. Il levante ligure dovrebbe essere dunque interessato dall’ondata di maltempo più importante. Una giornata, quella di venerdì, in cui molte attività a Spezia saranno chiuse. Comprese le scuole.

Lo spiega il sindaco Peracchini che ha firmato “due ordinanze – spiega – per disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio Puccini ed i centri di formazione professionale, in tutti gli istituti superiori della provincia, la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi, la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili, la chiusura degli ascensori pubblici, l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri, la sospensione dei mercati ambulanti settimanali, la sospensione dei trenini turistici in esercizio nelle vie cittadine".

"Graduale deterioramento delle condizioni atmosferiche sulla Liguria – scrive l’Arpal – a seguito dell'affondo di una saccatura nord atlantica sul Mediterraneo occidentale tra Giovedì e l'inizio della nuova settimana, che porterà all'attivazione di un intenso flusso umido sciroccale sulla Penisola. Venerdì saranno possibili fenomeni temporaleschi di forte intensità e localmente stazionari sul Centro-Levante, mentre nel resto del weekend l'intensificazione dello Scirocco porterà a piogge più diffuse, e precipitazioni più intense e persistenti anche sul Ponente”.