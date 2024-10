Diluvio nella notte, emergenza maltempo in Toscana: strade come fiumi, acqua nelle case

00:27

Esondazioni in provincia di Pisa

Si registrano esondazioni in provincia di Pisa. Le Badie, frazione del comune di Castellina Marittima, è stata travolta da un affluente esondato. Una donna che si trovava in auto è rimasta bloccata dall'acqua che aveva raggiunto l'altezza dello sportello del veicolo. Ha lanciato l'allarme ai vigili del fuoco ed è stata salvata da una residente che ha visto la scena e l'ha fatta entrare in casa. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco. Lo ha documentato lei stessa con un video pubblicato sui social.

L'auto della donna rimasta bloccata dall'acqua alle Badie, Castellina Marittima

Il Comune di Riparbella fa sapere che tutte le strade per Riparbella sono interrotte. Una frana ha bloccato la via per Montescudaio. Ortacavoli è bloccata per l'esondazione dell'Acquerta. La strada del Bastione è chiusa dal bivio di San Martino per varie frane. Allagamenti nella via per Castellina. La Sp13 (via del Commercio) è chiusa dalla rotatoria Ss68 (Perbacco). Esondazioni anche in zona Acquerta e La Botra.

Numerosi allagamenti sul territorio. La Protezione civile è attiva e ci sono diversi mezzi sul territorio.