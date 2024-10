Inferno di acqua e fango, immagini devastanti alle Badie: cumuli di rifiuti per le strade, ora la conta dei danni La frazione di Castellina Marittima è una delle più colpite dal nubifragio della notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Negozi, case, la discoteca invese da acqua e fango. Una signora: “Sono salita su una sedia per mettersi in salvo”