Il fiume Cascina esonda, paura a Terricciola: frane, allagamenti e persone salvate

Terricciola (Pisa), 26 ottobre 2024 – Una notte di paura anche per Terricciola. Il comune in provincia di Pisa ha vissuto ore di tensione, tra corsi d’acqua esondati, frane e persone salvate. La Protezione Civile ha lavorato a lungo per soccorrere la popolazione e sistemare le strade interessate dai problemi.

In particolare, una frana ha colpito una strada del territorio comunale, via dei Poggiarelli. Fango e detriti, al culmine dei tanti millimetri di pioggia caduti, hanno completamente invaso l’asfalto. La strada è rimasta chiusa ed è stata riaperta nella giornata di sabato, dopo che una ditta ha liberato la carreggiata. Ma altri allagamenti e frane hanno fatto temere il peggio.

Tutto a causa dell’esondazione del fiume Cascina, che ha danneggiato il ponte in località Fraschetta, la zona più colpita dal maltempo. Momenti di grande paura quando l’acqua ha superato gli argini. Una famiglia con figli piccoli, segnala l’amministrazione comunale, è stata evacuata nella notte nei momenti dell’esondazione.

Due frane si sono verificate invece in località Le Case, dopo il centro abitato in direzione Chianni-Casciana Terme. E’ stato istituito qui il senso unico alternato.

Si registrano danni, spiega il Comune in una nota, anche in località La Sterza, dove l’esondazione dei corsi d’acqua ha causato vari disagi. Alcuni scantinati allagati anche a Selvatelle.