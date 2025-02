Maltempo in Toscana, violenti nubifragi nel pisano e a Firenze. Notte di paura in Maremma

09:31

Disagi a Firenze in via Villamagna

Problemi alla circolazione in via Villamagna a Firenze, dove in mattinata si è scatenato un violento acquazzone. Si è creato un allagamento in strada che ha bloccato le auto che in quel momento stavano entrando in città. Sono intervenuti i vigili del fuoco per ripristinare la circolazione, ma si sono comunque create lunghe code.