“Innalzamento delle temperature e durata dei temporali”, ecco il perché di nubifragi così devastanti

Firenze, 14 febbraio 2025 – Piogge torrenziali, temporali violenti e nevicate a bassa quota hanno colpito la Toscana nelle ultime ore, con particolare intensità sull’Isola d’Elba, dove ieri si è abbattuto un nubifragio eccezionale. In un’ora sono caduti 65 millimetri di pioggia. E il disastro è tutto nelle immagini della catastrofe.

Ma cosa ha scatenato un fenomeno così estremo in pieno inverno? Come fanno sapere dal consorzio meteorologico Lamma, il temporale che ha colpito l’Elba presenta “caratteristiche più tipiche della tarda estate o dell’inizio dell’autunno". Insomma, quanto accaduto è decisamente “anomalo per febbraio”. Fuori dall’ordinario anche l’intensità, dato che abbiamo avuto “un accumulo di pioggia che sarebbe stato eccezionale anche nei mesi più piovosi dell’anno”.

Il problema, continuano dalla sala meteo, sono le alte temperature (“Sopra la media stagionale di 2 gradi”) e anche l’innalzamento delle temperature dei mari. Anche queste risultano superiori alla media di ben 2-3 gradi. Attualmente, le acque intorno all’Elba registrano circa 15 gradi, mentre il valore normale di questo periodo sarebbe intorno ai 13 gradi. Questo surplus termico fornisce più energia ai sistemi temporaleschi, intensificandone gli effetti.

Inoltre, i temporali di ieri sull’Elba sono stati caratterizzati da una persistenza anomala: invece di durare i consueti 20-30 minuti, hanno colpito per oltre un’ora. Sebbene non si sia trattato di un temporale autorigenerante, la durata prolungata ha amplificato i danni.

“Negli ultimi 30-40 anni si è registrato un incremento dei fenomeni meteorologici estremi”, proseguono dal Lamma, evidenziando che “nell’ultimo mese, le precipitazioni soprattutto sulle zone settentrionali della Toscana sono state quasi il doppio, rispetto a quanto dovrebbe invece accadere”. Questo ha reso i terreni più saturi e favorito allagamenti e smottamenti una volta che si sono verificate nuove intense precipitazioni.

Prospettive per i prossimi giorni

Secondo il Lamma, la situazione meteorologica sta per fortuna migliorando. Nei prossimi giorni il tempo sarà più stabile e il fine settimana si prevede buono. Qualche debole pioggia potrebbe tornare lunedì, ma da martedì in poi si dovrebbe entrare in un periodo di bel tempo, con temperature nella media stagionale.