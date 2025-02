Pioggia forte e allagamenti: crolla muro, esonda torrente. Mattinata difficile a Firenze

Firenze, 14 febbraio 2025 – Il maltempo ha colpito anche Firenze con un forte temporale che, nella mattinata del 14 febbraio, ha creato danni soprattutto alla circolazione stradale. La zona più colpita è nella parte sud della città fino al comune di Bagno a Ripoli. In via Villamagna si sono verificati smottamenti e allagamenti, la strada è stata interrotta in diversi punti: nella zona della Nave a Rovezzano la sede stradale è stata invasa dall’acqua causando lunghe code fino a via del Padule dall’incrocio con via di Rimaggio in direzione del centro città. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale che hanno liberato una conduttura fognaria facendo scorrere la grande quantità di acqua verso l’Arno.

Sempre via Villamagna è stata chiusa per la caduta di un muro privato sulla strada tra la località Villamagna e le Case di San Romolo. La linea 48 del servizio di trasporto pubblico è garantita ma limitatamente alle sole Case di San Romolo. Sul posto la polizia municipale.

E ancora nel territorio di Bagno a Ripoli, via Molino di Vernalese, viabilità alternativa a via Vicchio e Paterno, è attualmente chiusa per l’esondazione del Borro di Rimaggio. Non ci sono case isolate. Già stato programmato l’intervento di ripristino non appena le condizioni meteo lo consentiranno, fa sapere il sindaco Francesco Pignotti.

Via di Rosano, al momento è allagata metà carreggiata all’altezza del Km 4+600 (prima dell’ingresso dell’abitato di Vallina venendo da Bagno a Ripoli), sono in azione gli agenti della PM ed è già stata attivata Avr per il ripristino.

“Ricordo che l’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico è in vigore fino alla mezzanotte di stasera, quindi raccomando la massima attenzione e prudenza per tutti coloro che devono fare degli spostamenti”, spiega il sindaco Pignotti.