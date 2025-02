Maltempo in Maremma, strade chiuse nel grossetano. Notte di paura con migliaia di fulmini

Grosseto, 14 febbraio 2025 – Maltempo e strade chiuse nel grossetano, dove il fronte temporalesco che aveva già colpito l’Isola d’Elba nel pomeriggio di ieri 13 febbraio si è spostato in serata. E’ successo tutto nella notte. Strade nella Maremma grossetana, fra Manciano, Orbetello, Capalbio e Sorano perlustrate per tutta la notte da forze dell'ordine e volontari per vigilare sulla tenuta dei fiumi, come l'Albegna, e di fossi e torrenti in zone dove in passato gli eventi alluvionali hanno anche causato vittime.

Sono state chiuse la provinciale 101 e 102, e anche la Sp128 della Parrina nella zona intorno allo snodo stradale di località Barca del Grazi, tra Albinia e Marsiliana, ne comune di Orbetello. A Manciano (Grosseto) su attivazione dell'ufficio comunale di Protezione Civile, Squadre volontarie sono uscite per monitorare la Strada Regionale 74 da Sgrilla a Marsiliana in supporto ai carabinieri e alla polizia municipale: anche questa è stata chiusa nella notte. Un fortissimo temporale si era abbattuto su Grosseto nella serata. Migliaia i fulmini.