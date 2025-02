Elba sott’acqua, nubifragio blocca Portoferraio: case allagate, persone salvate nelle auto

Portoferraio, 13 febbraio 2025 – “Restate a casa, non mettetevi in strada perché è tutto bloccato”. La Misericordia di Portoferraio, in un post su Facebook, fa appello a tutti alla prudenza. L’Isola d’Elba, e in particolare Portoferraio, sono sott’acqua per un intensissimo temporale che ha scaricato 26 millimetri in quaranta minuti, circa cinquantasei in poco più di un’ora: dati impressionanti che hanno portato a un immediato allagamento delle strade portoferraiesi.

Dalla periferia (Concia di Terra, Sghinghetta) fino alle centralissime via Manganaro e via Cavour, tutto è rimasto bloccato. Sulla strada provinciale 24, nel tratto che corre dentro la città, l’acqua è esondata finendo nelle strade laterali, dove le case sono più basse del livello stradale.

Le abitazioni si sono allagate. Impressionanti le foto che mostrano l’acqua ben oltre il portone. Una situazione che viene seguita minuto per minuto. Tutte le forze di Protezione Civile sono in campo.

Volontari della Misericordia hanno salvato una persona intrappolata in macchina, ma altri episodi del genere si sono verificati un po’ ovunque. In azione ci sono tre squadre dei vigili del fuoco di Portoferraio, la Protezione Civile, la Misericordia, la Croce Verde e la Pubblica Assistenza del Santissimo Sacramento.