“Mettetevi al riparo e non uscite”. Nubifragio a Portoferraio, l’appello della Misericordia

Portoferraio (Isola d’Elba), 13 febbraio 2025 – Ore di paura all’Isola d’Elba per un violentissimo nubifragio che ha colpito in particolar modo la zona di Portoferraio. A partire dal primo pomeriggio, la pioggia ha cominciato a cadere in maniera violenta e incessante, causando disagi e allagamenti. I pluviometri hanno registrato 26mm d’acqua in meno di un’ora.

Nubifragio a Portoferraio

Le autorità sono al lavoro, ma nel frattempo sono partiti gli appelli alla popolazione. “Situazione estremamente critica a Portoferraio. Non usate le auto, non venite verso Portoferraio e non provate ad uscire, le vie di accesso sono bloccate. Mettersi a riparo nelle zone sicure ed attendere!!!”. Questo il messaggio pubblicato sui profili social della Misericordia di Portoferraio.

E proprio sui social hanno cominciato a circolare foto e video della situazione all’interno del capoluogo elbano. La sala operativa della Protezione Civile della Toscana aveva diffuso l’allerta arancione per la giornata di oggi, ma nessuno si aspettava un nubifragio di questa portata.

Qualcuno riferisce anche di alberi caduti sulla strada che da Sottobomba arriva in Albereto, lato bivio Enfola. Ingenti danni alle attività commerciali invase da oltre un metro di acqua di via Carducci e via Manganaro, le strade di scorrimento e transito di uscita dal centro storico.