Pioggia e neve in Toscana: una doppia allerta meteo, ecco la situazione

Firenze, 13 febbraio 2025 – Scatta una doppia allerta meteo in Toscana, sia per pioggia che per neve. Con le precipitazioni che dunque tornano a interessare la regione, dopo l’allerta arancione in provincia di Grosseto che ha portato danni e allagamenti nella parte sud della Maremma e all’Isola del Giglio, dove le strade sono diventate come fiumi.

Dunque un venerdì 14 febbraio, San Valentino, che sarà caratterizzato dal maltempo. Più nella prima parte della giornata che nella seconda per quanto riguarda la pioggia. Mentre la neve dovrebbe comparire nel pomeriggio almeno all’Abetone, dove sono segnalate nevicate dalle 14. Ma ecco la situazione.

La doppia allerta gialla della giornata di venerdì 14 febbraio in Toscana: previste sia pioggia che neve

Allerta gialla per rischio idrogeologico

Scatta un’allerta gialla per rischio idrogeologico in tutta la Toscana. L’intera regione dunque potrebbe essere interessata da pioggia a tratti anche forte che potrebbe portare a un ingrossamento dei fiumi del reticolo minore. La Regione e la Protezione Civile hanno dunque invitano alla massima prudenza. Un’allerta che è valida per tutta la giornata di venerdì e che terminerà a mezzanotte.

Allerta gialla per neve

Una allerta gialla viene diramata anche per neve. L’allerta parte dalle 14. Riguarderà le zone collinari-montane della parte all’estremo est della Toscana. Dunque per la fascia appenninica. Sono interessati dalle possibili nevicate tutto il Mugello, le alture di Pistoia, la parte appenninica della provincia di Arezzo.

Allerta gialla per vento

La parte centrale della Toscana, e in particolare la provincia di Pisa, parte di quella di Prato e parte di quella di Firenze saranno interessate da vento forte. Per questo la Toscana ha emesso una specifica allerta gialla.

Le previsioni

Il Lamma Toscana prevede, dopo la sferzata del maltempo di venerdì 14, giornate più serene sia per sabato che per domenica. Un weekend dunque che dovrebbe essere all’insegna del sole dopo una settimana caratterizzata in buona parte dal maltempo.