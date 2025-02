La difficile notte all'Isola del Giglio: maltempo, strade come fiumi. Crolla pino secolare

Grosseto, 13 febbraio 2025 - Paura all'Isola del Giglio nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio. Una violenta tempesta d'acqua ha travolto l'isola, con problemi in particolare per Giglio Campese, dove ci sono stati diversi allagamenti e danni. L'isola così come il resto della provincia di Grosseto, era sotto un'allerta arancione. Il fortissimo temporale ha scaricato una quantità d'acqua importante sull'isola.