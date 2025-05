Disordini dopo la partita. Ecco 10 Daspo

La decisione era nell’aria da tempo: il Questore di Grosseto ha emesso 10 Daspo per i disordini avvenuti lo scorso 26 gennaio dopo la partita di calcio tra Grosseto e Livorno, valida per il campionato di serie D. Nove Daspo sono stati adottati nei confronti di tifosi grossetani, con divieti che variano da uno a tre anni. Uno, della durata di un anno, nei confronti di un supporter livornese. Il provvedimento, ha spiegato in una nota la Questura di Grosseto, è arrivato dopo le istruttorie curate dal personale della divisione anticrimine in base agli accertamenti svolti dalla Digos.

Secondo quanto riferito dalla polizia, dopo la fine della gara, i tifosi del Livorno, invece di attendere l’autorizzazione a uscire per recarsi ai propri veicoli, "minacciando e aggredendo gli addetti alla sicurezza aprivano i cancelli per poi recarsi in massa verso le proprie auto". "A questa azione seguiva un’opera di contenimento delle forze dell’ordine, già impegnate a controllare il deflusso della tifoseria grossetana". Contemporaneamente, un gruppo di tifosi grossetani "cercava di aggirare lo sbarramento della Polizia per andare incontro alla tifoseria ospite. Il dispositivo di ordine pubblico impediva però che le due tifoserie venissero a contatto. Ne conseguiva l’aggressione da parte di un gruppo di tifosi biancorossi del Grosseto, molti dei quali con i volti travisati per non farsi riconoscere, nei confronti del personale in servizio, aggressione che provocava il grave ferimento di due agenti del reparto mobile di Firenze".