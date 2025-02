Ciclone di San Valentino, neve fino a quote molto basse in Toscana: dove cadranno i fiocchi bianchi

Firenze, 13 febbraio 2025 – San Valentino tra pioggia, neve e freddo. E’ il quadro meteorologico che caratterizzerà la Toscana nel giorno dedicato all’amore.

Lo conferma il meteorologo Lorenzo Tedici, che avverte: “Non solo ombrelli aperti per la pioggia in questo weekend ma al Centro anche catene da neve fino a bassa quota”. Ma attenzione pure a quello che succederà nelle prossime ore: altri rovesci e addirittura temporali fuori stagione colpiranno il versante tirrenico, specialmente le regioni centrali.

5 foto Firenze, 8 febbraio 2025 – Le previsioni lo avevano detto: neve, anche copiosa, dai 1300 metri in su in Toscana. E così è stato, con il manto bianco che ha ricoperto le principali località montane. Per paesaggi da fiaba in quella che è l’ultima parte dell’inverno.

Il maltempo di queste zone sarà ancora causato da un flusso mite, molto umido ed instabile proveniente da sud-ovest, ma da domani, venerdì 14 febbraio, questo scenario sinottico cambierà totalmente. Per San Valentino i venti ruoteranno da nord e spingeranno un nucleo gelido russo dalle Alpi Giulie verso il Triveneto prima e l'Emilia Romagna poi; al Centro-Sud avremo ancora correnti occidentali con piogge e rovesci localmente intensi su gran parte del versante tirrenico.

Dalla sera anche su queste zone lo scenario diventerà più freddo. Il focus di questa previsione è sulla notte di San Valentino, tra venerdì e sabato mattina: arriverà la neve a bassa quota. Gli ultimi aggiornamenti indicano la possibilità di fiocchi bianchi tra Emilia Romagna, Toscana orientale e meridionale, Marche ed Umbria. La quota neve mediamente scenderà fino a 400 metri ma potrebbe raggiungere anche le pianure durante gli episodi nevosi più intensi.

Intano un forte da questa notte si è abbattuto sulla costa maremmana: allagamenti, smottamenti e frane dopo un violento temporale a Giglio Campese. Il centro è stato particolarmente colpito, con le vie principali sommerse dall'acqua e invase da canne e detriti. Una forte grandinata a Giglio Castello ha provocato frane e smottamenti lungo la strada provinciale, soprattutto tra Monticello e la curva di Scopeto, con la viabilità parzialmente bloccata. Notte di paura anche a Orbetello dove tra le 21 e le 4 del mattino sono caduti oltre 109 millimetri di pioggia. Disastro a Talamone dove il mare ha rovesciato due barche nel porto. Sopralluoghi nella zona di Fonteblanda per l'aumento eccessivo del livello del Fosso del Padule. Alle 4 di notte è entrato in azione il Servizio piena torrente Osa che ha superato le due soglie di allarme. La Misericordia ha presidiato Fonteblanda, Talamone, Osa, Bagnacci, La Marta, Querciolaie, la Croce rossa Orbetello, Neghelli, Orbetello Scalo e Ansedonia. Bomba d'acqua anche nella zona di Gavorrano dal bivio della Menga a Potassa, Sul posto sono intervenute subito due squadra della Vab che hanno chiuso i sottopassi della ferrovia di San Giuseppe, bivio della Menga e bivio di Ravi.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Venerdì 14 febbraio: nuvoloso con precipitazioni sparse, inizialmente sulle province settentrionali e sulla costa centrale, in estensione al resto della regione nel corso della mattinata. Quota neve in calo fin verso i 300-400 metri nel pomeriggio sull'Appennino Tosco-Emiliano, 500-800 metri altrove. Venti: deboli occidentali, in rotazione dal pomeriggio e in rinforzo a nord-est dal pomeriggio. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione. Sensibile calo termico dal pomeriggio a partire dalle zone appenniniche. Sabato 15 febbraio: nuvoloso in nottata e nella prima parte della mattinata con residue precipitazioni nelle zone interne centro-meridionali e in Appennino, nevose oltre i 400-600 metri. Miglioramento dal pomeriggio con schiarite e cessazione dei fenomeni. Venti: moderati nord orientali in attenuazione. Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo. Temperature: in ulteriore calo. Domenica 16 febbraio: sereno con velature nel pomeriggio. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo con gelate mattutine, massime in rialzo. Lunedì 17 febbraio: nuvoloso o molto nuvoloso. Venti: deboli nord orientali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in aumento, massime in calo.