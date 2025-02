Maltempo in Toscana, allerta arancione sulla costa e nel grossetano. Le zone più a rischio

Grosseto, 12 febbraio 2025 – E’ il giorno dell’allerta arancione. Il provvedimento, diramato nella giornata di ieri 11 febbraio dalla sala operativa della Regione Toscana, è in vigore su tutto l’Arcipelago, il basso livornese e l’alta provincia di Grosseto. È previsto il passaggio di una perturbazione, a tratti violenta, dove appunto vale il codice arancio per rischio idrogeologico, rischio idraulico, e temporali forti. L’allerta diventa gialla sempre per rischio idrogeologico e temporali nel resto della Toscana, soprattutto nel centro e in tutta la fascia meridionale della regione.

09:45 Scuole chiuse in diversi comuni della costa A causa dell'allerta arancione diramata dalla Regione Toscana, diversi comuni del basso livornese e del grossetano hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di oggi. L'elenco dei comuni 09:43 La protezione civile: "Forti temporali sull'Arcipelago" Questo l'aggiornamento della protezione civile: "Una area di rovesci/temporali è presente tra la Corsica e Pianosa con l'asse orientato verso l'Elba e il basso livornese. Registrati 25 mm a monte perone e 15 mm sul basso livornese. Si registrano contenuti innalzamenti dei livelli idrometrici nei bacini costieri centrali, al di sotto delle soglie di riferimento". In base alle previsioni, nelle prossime ore 3 ore rimarranno condizioni favorevoli alla persistenza di rovesci o temporali sull'arcipelago (in particolare isola d'Elba) e sulla costa centrale, con cumulati stimabili in 20-30 mm/3h, localmente possibili fino a 30-50 mm. Dal pomeriggio possibile interessamento della costa meridionale. La situazione all'Elba 09:42 Giani: "Sistema temporalesco attivo" "Sistema temporalesco attivo sull’Arcipelago in estensione alla costa centrale. Nelle prossime ore è previsto l'aumento dell'instabilità con temporali anche forti soprattutto tra l'Arcipelago, basso livornese e l'alta provincia di Grosseto". Lo scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Telegram