Scuole chiuse giovedì 13 per l’allerta meteo in Toscana, ecco dove

Firenze, 12 febbraio 2025 – La nuova allerta meteo diramata in Toscana per giovedì 13 febbraio comporta la nuova chiusura delle scuole in diversi comuni, che purtroppo però procedono in ordine sparso con proprie ordinanze.

Ecco i comuni che hanno comunicato il provvedimento:

Provincia di Grosseto:

Grosseto (chiuse solo le scuole superiori)

Provincia di Livorno:

Cecina

Provincia di Pisa:

Guardistallo (scuole chiuse, interdette attività ludiche e sportive all'aperto e al chiuso)

Notizia in aggiornamento