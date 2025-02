Maltempo, nuova allerta meteo in Toscana: arancione sulla costa sud ovest e sulle isole

Firenze, 12 febbraio 2025 – Nuova allerta meteo in Toscana per la giornata di giovedì 13 febbraio: rischio di temporali forti e rischio idrogeologico. L’allerta è arancione per Maremma, Valdicecina, Val di Cornia e Arcipelago, gialla invece per l’entroterra livornese, pisano e grossetano, Valdarno e Valdelsa.

Le previsioni del Lamma indicano per giovedì cielo molto nuvoloso o coperto con locali piogge o rovesci in mattinata, con fenomeni più diffusi dal pomeriggio. Possibili temporali tra Arcipelago e litorale centro meridionale, più probabili in serata.

Maltempo anche venerdì: nuvolosità irregolare, più consistente in mattinata sulle zone settentrionali, successivamente anche sul resto della regione. Precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco con nevicate inizialmente oltre 1200 metri di quota, in deciso calo a quote collinari o di fondovalle sui versanti emiliano romagnoli e nell'aretino in serata.

I comuni in allerta arancione

Bibbona (LI)

Campiglia Marittima (LI)

Campo nell'Elba (LI)

Capalbio (GR)

Capoliveri (LI)

Capraia Isola (LI)

Casale Marittimo (PI)

Castagneto Carducci (LI)

Castellina Marittima (PI)

Castelnuovo di Val di Cecina (PI)

Castiglione della Pescaia (GR)

Cecina (LI)

Follonica (GR)

Gavorrano (GR)

Grosseto (GR)

Guardistallo (PI)

Isola del Giglio (GR)

Magliano in Toscana (GR)

Marciana (LI)

Marciana Marina (LI)

Massa Marittima (GR)

Monte Argentario (GR)

Montecatini Val di Cecina (PI)

Monterotondo Marittimo (GR)

Montescudaio (PI)

Monteverdi Marittimo (PI)

Montieri (GR)

Orbetello (GR)

Orciano Pisano (PI)

Piombino (LI)

Pomarance (PI)

Porto Azzurro (LI)

Portoferraio (LI)

Radicondoli (SI)

Rio (LI)

Riparbella (PI)

Roccastrada (GR)

San Vincenzo (LI)

Santa Luce (PI)

Sassetta (LI)

Scarlino (GR)

Suvereto (LI)

I comuni in allerta gialla