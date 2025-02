Allerta arancione, in Toscana arriva il maltempo: previsti temporali forti

Firenze, 11 febbraio 2025 – Arriva il maltempo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso allerta arancione per mercoledì 12 febbraio. È previsto il passaggio di una perturbazione, a tratti violenta, soprattutto sulla costa centro-meridionale, dove appunto vale il codice arancio per rischio idrogeologico, rischio idraulico, e temporali forti. L’allerta diventa gialla sempre per rischio idrogeologico e temporali nel resto della Toscana, soprattutto nel centro e in tutta la fascia meridionale della regione.

Gli orari

Questi gli orari delle allerte meteo: dalle ore 07 di domani, mercoledì 12 febbraio, fino alla mezzanotte.

Le previsioni meteo

Già dalle prime ore della mattina possibili forti temporali sull’Arcipelago e sulla costa centrale in probabile movimento nel corso della giornata verso le zone meridionali.

Sono possibili fenomeni persistenti di moderata-forte intensità, con cumulati puntuali anche superiori a 100 mm.

Allerta arancione, l’elenco dei Comuni

- Bibbona (LI)

- Castagneto Carducci (LI)

- Cecina (LI)

- Piombino (LI)

- San Vincenzo (LI)

- Campo nellElba (LI)

- Capoliveri (LI)

- Capraia Isola (LI)

- Marciana (LI)

- Marciana Marina (LI)

- Porto Azzurro (LI)

- Portoferraio (LI)

- Rio (LI)

- Campiglia Marittima (LI)

- Casale Marittimo (PI)

- Castellina Marittima (PI)

- Castelnuovo di Val di Cecina (PI)

- Gavorrano (GR)

- Guardistallo (PI)

- Massa Marittima (GR)

- Montecatini Val di Cecina (PI)

- Monterotondo Marittimo (GR)

- Montescudaio (PI)

- Monteverdi Marittimo (PI)

- Montieri (GR)

- Orciano Pisano (PI)

- Pomarance (PI)

- Radicondoli (SI)

- Riparbella (PI)

- Roccastrada (GR)

- Santa Luce (PI)

- Sassetta (LI)

- Suvereto (LI)

- Castiglione della Pescaia (GR)

- Follonica (GR)

- Piombino (LI)

- Scarlino (GR)

- Grosseto (GR)

- Capalbio (GR)

- Isola del Giglio (GR)

- Magliano in Toscana (GR)

- Monte Argentario (GR)

- Orbetello (GR)