Il meteo annuncia neve. Castiglione e Casone sperano nell’invasione degli sciatori

Tanta voglia di neve aleggia nell’aria, che sia artificiale sparata dalle attrezzature pronte all’uso ai margini delle piste, i cosiddetti cannoni, sia fresca appena caduta con il suo suggestivo alone che tutto imbianca e copre. Così nelle zone a maggiore altitudine della Garfagnana torna la febbre del fine settimana da passare in montagna, nei rifugi della zona di San Pellegrino in Alpe, 1525m s.l.m nel comune di Castiglione di Garfagnana, tra le piste sciistiche di Casone di Profecchia e al Passo delle Radici, sempre nel comune di Castiglione. Dopo la sorta di "invasione" dello scorso fine settimana, il primo con le piste riaperte, si attende l’arrivo di una nuova ondata di appassionati della montagna nella sua versione prettamente invernale.

"Ci godiamo ancora gli effetti entusiasmanti dello scorso fine settimana, mentre siamo in trepidante attesa della nuova neve, che le previsioni darebbero in arrivo proprio per questi giorni – racconta Giuseppe Regoli, gestore con la famiglia dello storico Centro Turistico Il Casone a Casone di Profecchia –. Aperta la pista del campo scuola, affollato di bimbi e più grandi la scorsa settimana, ora contiamo, neve permettendo, di aprire progressivamente tutte le piste. Intanto, stanno arrivando le scuole per la settimana bianca da tutta la Toscana, attualmente abbiamo delle classi di ragazzi giunti da Viareggio che si stanno godendo escursioni e passeggiate di gruppo. Siamo già al completo con altre scolaresche fino a marzo. Inutile nascondere che, comunque, a fare la differenza è sempre la presenza della neve fresca, anche poca come nei giorni scorsi".

Fiorella Corti