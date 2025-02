Meteo: possibile escalation di freddo e neve in Toscana. Ecco quando cambia tutto

Firenze, 10 febbraio 2025 – Nel fine settimana lo scenario meteo potrebbe davvero cambiare. Soprattutto in termini di temperature che, in Toscana, potrebbero scendere di diversi gradi. Del resto febbraio, come ricorda il meteorologo Mattia Gussoni, “è un mese piuttosto dinamico. Molte tra le più grandi ondate di gelo e neve in Italia – ricorda Gussoni – sono avvenute proprio in febbraio, come nel 1929, nel 1956, nel 1991 e, quella più recente, nel 2012”.

5 foto Firenze, 8 febbraio 2025 – Le previsioni lo avevano detto: neve, anche copiosa, dai 1300 metri in su in Toscana. E così è stato, con il manto bianco che ha ricoperto le principali località montane. Per paesaggi da fiaba in quella che è l’ultima parte dell’inverno.

Anche il centro europeo sostiene la tesi di una possibile ondata di freddo sottolineando che “aria freddissima di origine artica, dal 12 febbraio, farà irruzione sull'Italia, entrando dalla Porta della Bora (Alpi Giulie)”. “Si formerà così un ciclone – fanno sapere dal centro europeo – che, dai dati attuali, si dovrebbe posizionare sul Centro Italia. Alimentato dai venti freddi di Grecale e sospinto da quelli più miti del mare, diventerà una potenziale bomba meteorologica capace di provocare temporali, piogge battenti e, visto il calo repentino delle temperature, anche nevicate diffuse fin quasi in pianura su Toscana, Umbria, Lazio e Adriatiche”. Dunque l'inverno dovrebbe tornare a farsi sentire attorno a metà febbraio. Tutte situazioni comunque da confermare, soprattutto quelle del weekend ma che per il momento conducono a questa visione di carattere generale.

Da metà febbraio potrebbe tornare il freddo in Toscana

Intanto tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio “un sistema nuvoloso associato a una bassa pressione sull'Europa centro occidentale porterà tempo instabile al Centro Nord con piogge intermittenti e nevicate solo a quote medio alte sui rilievi, fa sapere il meteorologo Carlo Migliore. Le temperature resteranno sopra media, sarà tra giovedì e venerdì che l'aria fredda farà ingresso sulla nostra penisola portando instabilità crescente sulle regioni centro settentrionali con le temperature tenderanno a diminuire da venerdì.

Previsioni meteo a cura del consorzio Lamma. Martedì 11 febbraio: molto nuvoloso o coperto con possibilità di locali piogge, in particolare dal pomeriggio. Venti: deboli da sud, sud-est. Mari: poco mossi. Temperature: minime in aumento e massime in calo. Mercoledì 12 febbraio: Nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse, più frequenti sulla costa. Venti: di Scirocco moderati su costa e Arcipelago, deboli orientali sulle zone interne. Mari: mossi. Temperature: minime in ulteriore aumento, massime stazionarie o in lieve aumento. Giovedì 13 febbraio: nuvoloso con piogge sparse. Venti: in prevalenza deboli in rotazione da Scirocco a Libeccio nel corso della giornata. Mari: mossi. Temperature: stazionarie. Venerdì 14 febbraio: nuvoloso con piogge. Possibili schiarite dal pomeriggio. Venti: deboli occidentali, in rotazione a nord-est dal pomeriggio. Mari: mossi con tendenza ad attenuazione del moto ondoso. Temperature: minime stazionarie, massime in calo.