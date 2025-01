Meteo Toscana, si è chiuso l’anno più caldo dal 1955 a oggi

Firenze, 4 gennaio 2025 – Con la fine dell’anno si chiude la raccolta dei dati meteorologici da parte del Lamma per il 2024 e si cominciano già a tirare un po’ di somme. A partire da un dato molto importante, purtroppo non sorprendente: il 2024 è stato l’anno più caldo in Toscana dal 1955 a oggi. Un record che si accompagna a una tendenza preoccupante: infatti al secondo posto c’è il 2022, al terzo il 2023.

Il grafico indica la temperatura media di ciascun anno. Gli ultimi tre anni sono stati i più caldi dal 1955

La temperatura media dell’anno appena chiuso è stata 16,4°, al secondo posto il 2022 con 16,27°, poi il 2023 con 16,25°. Per fare un confronto, l’anno che tutti ricordiamo come “caldissimo”, cioè il 2003, è ‘solo' al quarto posto con una media di 15,76° (al pari del 2014).

Il Lamma ricorda anche che la tendenza dal 1955 mostra un aumento di temperatura media di 1,3° ogni 50 anni (1,8° su tutto il periodo). Può sembrare una piccola cosa, ma non è così: su tempi relativamente brevi e su vasta scala è un aumento davvero sensibile che si correla a molti problemi come la tutela del suolo, la disponibilità di acqua e soprattutto gli eventi meteo estremi (anche perché più calda è la superficie del mare all’arrivo delle perturbazioni autunnali e più violente sono le precipitazioni).