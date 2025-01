Meteo Toscana, termometro impazzito. Sabato con l’allerta ghiaccio, ma lunedì fino a 17 gradi

Firenze, 3 gennaio 2025 – Il tempo di questo inizio d’anno è davvero singolare, soprattutto sul fronte delle temperature. Le previsioni meteo indicano infatti giorni di gelo e giorni di primavera.

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio è previsto un crollo delle temperature su quasi tutta la regione con allerta ghiaccio specialmente nelle zone più umide. La Sala operativa della protezione civile regionale ha pertanto emanato un codice giallo valido dalla mezzanotte fino alle 10 di sabato.

Inoltre c’è un’allerta gialla per mareggiate già in corso su isole e costa centro-settentrionale, estesa fino alle 18 di venerdì.

Le previsioni

Nella giornata di sabato, secondo le previsioni del tempo del Lamma, cielo sereno o poco nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia nei fondovalle dell'interno nella prima parte del mattino. Nubi stratificate dal tardo pomeriggio a partire da ovest. Temperatura in decisa diminuzione, in particolare le minime, con diffuse gelate mattutine nell'interno. Mari mossi in attenuazione.

Domenica molto nuvoloso o coperto con possibili deboli precipitazioni sparse più probabili sulle zone settentrionali a ridosso dei rilievi. Neve in appennino ma in alto, oltre i 1.500 metri in aumento di quota. Temperature: in aumento sensibile le minime, massime in aumento al sud. Mari mossi.

Lunedì nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse più probabili sulle zone settentrionali a ridosso dei rilievi. Neve solo sulle vette dell'Appennino. Temperatura in sensibile aumento.