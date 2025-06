Musica, emozioni e stile sotto le stelle: le Summer Nights Valdichiana Village

ARezzo, 30 giugno 2025 – Correva l’estate del 2005 quando, con il simbolico taglio del nastro, apriva le porte il Villaggio toscano della moda, destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti dello shopping di qualità a prezzi sempre convenienti e delle esperienze da vivere. In questi vent’anni, il Village ha accolto milioni di visitatori, offrendo non solo il meglio della moda, ma anche intrattenimento, grandi eventi e momenti da ricordare, sempre nel segno dello stile, dell’eleganza e dell’eccellenza. E in questa estate del ventennale, torna Summer Nights, il format estivo firmato Land of Fashion, che accende il cuore dell’estate con un’esperienza che intreccia musica, parole, emozioni e lifestyle.

Per l’edizione 2025 confermata la partnership con Radio Subasio emittente interregionale leader di ascolti in Umbria, Toscana, Marche, Lazio e Campania. Il programma si conferma nel segno di un concept ormai iconico: “Parole e Musica” con Radio Subasio Music Club, produzione a cura di “FMedia” per Valdichiana Village, coordinamento artistico affidato a Salvo Ferrara con la collaborazione di Beppe Cuva, direttore artistico dell’emittente. Un viaggio tra note e racconti, in cui artisti e personaggi famosi incontrano il pubblico in un dialogo autentico, intimo e coinvolgente, alternando performance dal vivo e storie di vita, come da migliore tradizione ad ingresso libero. E’ possibile fare una domanda al proprio artista preferito scrivendola su radiosubasio.it

L’atmosfera è quella dello slow living, il vivere con leggerezza, assaporando il piacere del tempo, tra uno shopping sotto le stelle e una pausa gourmet. Le boutique resteranno aperte fino alle 23, mentre l’offerta di food & drink accompagnerà gli ospiti fino a mezzanotte, trasformando il Villaggio in uno spazio elegante e vibrante, dove la notte è fatta di musica, stile e bellezza.

Sabato 5 luglio, in occasione del primo giorno dei saldi estivi, Valdichiana Village si trasforma in un palcoscenico di stile, cultura e intrattenimento. Ospite d’eccezione della serata sarà Marco Malvaldi, scrittore tra i più amati del panorama italiano, autore di saggi, romanzi e della celebre serie del BarLume, che incontrerà il pubblico in un coinvolgente talk letterario a partire dalle ore 21.00.

Un’esperienza che unisce cultura, musica e shopping, in un’atmosfera frizzante e dinamica, la Notte Bianca del Village, in cui l’esperienza dello shopping si fonde con il piacere di contenuti letterari e della musica. Gli oltre 130 punti vendita resteranno aperti fino alle 23, con l’opportunità di approfittare delle esclusive offerte dei saldi estivi, mentre le aree food accoglieranno gli ospiti fino a mezzanotte. A completare l’atmosfera, le sonorità energiche di un DJ set accompagneranno la notte del Village, rendendola ancora più indimenticabile.

Sabato 12 luglio, ore 21 Benji & Fede intervistati da Ignazio Failla, saranno i protagonisti di una serata all’insegna di musica e racconti, tra hit indimenticabili e confidenze sotto il cielo d’estate.

Venerdì 18 luglio, ore 21, le emozioni delle notti magiche rivivono con Luca Toni, campione del mondo 2006, intervistato da Marco Cattaneo, volto iconico del grande calcio. Un viaggio tra immagini, aneddoti e ricordi che hanno fatto la storia.

Sabato 26 luglio, ore 21 Gianluca Giurato intervisterà e farà cantare una delle band italiane più amate e programmate del momento. Il loro nome? Un segreto ancora per poco… Durante ogni serata, gli ospiti potranno immergersi in un’esperienza totalizzante fatta di musica, conversazioni, shopping e gusto, vivendo l’autentico spirito di Valdichiana Village.