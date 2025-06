Il rapporto con i lavoratori migranti e un rischio sfruttamento

ARezzo, 30 giugno 2025 – Il rapporto con i lavoratori migranti ea rischio sfruttamento

Corso di formazione Cgil il 2 luglio nella sede aretina

2 luglio. Una giornata di formazione sindacale dedicata al rapporto della Cgil con i lavoratrici migranti e, in particolare, con quelli che sono vittime, o potenzialmente tali, di sfruttamento lavorativo.

L'iniziativa, che si terrà con inizio alle ore 9 di mercoledì 2 luglio, nell'auditorium Buozzi della Cgil in via Monte Cervino, è promossa dalla Cgil Toscana, da quella aretina e dall'agenzia formativa Smile.

Quattro gli obiettivi principali della giornata. Il primo: “Acquisire conoscenze sulle rotte migratorie, sul quadro normativo italiano relativo all'accesso al nostro Paese da parte di persone provenienti da Paesi terzi e sul sistema di accoglienza”. Il secondo: “Prendere consapevolezza dei principali ostacoli nell'accesso ai diritti incontrati dalle persone provenienti da Paesi terzi nel nostro Paese e imparare ad orientarsi, per orientare, nel sistema dei soggetti/enti/progetti che possono offrire soluzioni in tal senso”. Il terzo: “Apprendere nuovi metodi e approcci per una presa in carico trasversale ed efficace delle persone con background migratorio che si rivolgono al sindacato, al sistema dei servizi Cgile, in particolare, al patronato”. Infine il quarto: “Acquisire competenze operative per saper riconoscere e far emergere situazioni di grave sfruttamento lavorativo e costruire percorsi di informazione volti ad agevolare l'accesso al lavoro delle persone provenienti da Paesi terzi (inserimento o reinserimento lavorativo)”.