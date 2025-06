Arezzo, 30 giugno 2025 – Cortona, il sindaco ringrazia i militari che hanno prestato servizio sul territorio

Il maresciallo Brucato comandante della stazione di Terontola e il carabiniere scelto La Rosa

Il sindaco Luciano Meoni ha partecipato a due momenti di ringraziamento in favore di altrettanti militari che hanno prestato servizio nel territorio comunale di Cortona. Nei giorni scorsi il maresciallo Matteo Brucato, comandante della Stazione carabinieri di Terontola, è stato ricevuto dal primo cittadino nel suo ufficio. Nei giorni successivi, il sindaco si è recato al comando compagnia di via Dardano per salutare il carabiniere scelto Alessandro La Rosa.

«Vorrei ringraziare i due militari per il lavoro svolto in favore della sicurezza del nostro territorio insieme ai colleghi - ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni - sulla scia di un rapporto di grande sintonia con le forze dell’ordine e con l’Arma dei carabinieri, ribadiamo l’importanza di una sinergia fra le istituzioni al fine di ottenere importanti risultati, sia sulla prevenzione, che sul contrasto all’illegalità».

Entrambi i militari, come previsto dal percorso di carriera, sono stati destinati ad incarichi in altre località e nei prossimi giorni vedranno subentrare altrettanti militari nelle rispettive funzioni. Presenti ai vari momenti il comandante della compagnia, maggiore Antonio De Santis, il comandante della stazione di Cortona, luogotenente Claudio Calicchia, il presidente dell’associazione nazionale Carabinieri, Sergio Biagini e i militari delle stazioni.