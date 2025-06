Arezzo, 30 giugno 2025 – La nuova piazza di Soci pronta per l’inaugurazione

Sabato 5 luglio il taglio del nastro, Vagnoli: “Un taglio del nastro della comunità con la quale abbiamo condiviso questo progetto atteso da anni. Una piazza per tutti e di tutti accessibile anche a persone con disabilità”.

“Una promessa rispettata un sogno realizzato, siamo pronti per il taglio del nastro di una delle piazze più importanti del nostro territorio, si tratta di un intervento atteso, richiesto dalla popolazione sul quale sono stati investiti circa 700 mila euro di fondi comunali grazie a un progetto partecipativo che ha coinvolto tutta la comunità di Soci con incontri pubblici dedicati e poi con una progettazione successiva fatta da tecnici locali con la collaborazione dei tecnici comunali. Quella di sabato 5 luglio sarà una giornata speciale fatta proprio per salutare un grande traguardo e anche un grande punto di partenza per le rigenerazioni urbane che verranno fatte da qui in avanti”.

Con queste parole il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli annuncia il taglio del nastro di un’opera molto attesa, ovvero la riqualificazione di Piazza Garibaldi a Soci, un luogo a cui i cittadini sono molto legati come comunità che nei secoli ha vissuto “in piazza”, facendo della condivisione e dello scambio dialettico una loro connotazione.

Ma la storia di questo intervento è anche quella di un processo partecipativo unico che ha visto il coinvolgimento attivo di tutta la comunità attraverso incontri, una mostra della progettazione durata diverse settimane che aveva consentito di raccogliere direttamente dai cittadini e dalle cittadine, osservazioni e idee. Un intervento di rigenerazione, inoltre che ha coinvolto non solo la piazza in quanto tale ma anche i vecchi lavatoi di Piazza padella, altro luogo simbolo del paese.

I lavori a Piazza Garibaldi, che hanno caratterizzato la vita del paese negli ultimi mesi, hanno riguardato un importante intervento profondo anche sui sottoservizi, trovando una situazione “molto delicata e complicata”, come ha fatto presente il primo cittadino.

La pavimentazione è in calcestruzzo architettonico, sono state messe a dimora nuove piante, un nuovo arredo, piccole aree verdi, panchine e uno studio di zone per l’incontro, proprio per riportare al centro del paese questa funzione di agorà. La cosa interessante è che il rifacimento ha riguardato anche il lato del Cinema Italia, fornendo alla piazza una completezza straordinaria fatta da due anime che adesso sono state ricongiunte in un unicum architettonico ma anche di funzione comunitaria. Sono stati inoltre ripristinati gli spazi di parcheggio con una nuova logistica. La cosa importante da evidenziare di questa nuova struttura pubblica è la sua accessibilità anche a persone con disabilità e percorsi pedonali per persone cieche o ipovedenti per poter usufruire degli spazi in libertà.

Insieme alla piazza anche agli antichi lavatoi di Piazza Padella, un vero monumento del paese, è stata data una nuova vita e nuove opportunità per il futuro, con una riqualificazione fatta anche con fondi Gal da 200 mila euro.

Vagnoli conclude: “Ringrazio cittadini e cittadine per la loro partecipazione attiva in questo percorso, ringrazio i tecnici comunali e i professionisti che hanno seguito tutti i lavori dalla progettazione, ringrazio la ditta che ha fatto l’intervento e ovviamente il Vice Sindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Caporali per aver seguito tutto il progetto partecipativo. Adesso è il momento di festeggiare tutti insieme”.