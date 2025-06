Nuovi blackout: "Ma con i generatori non succederà più come nel 2024"

Memori di quanto accaduto nel mese di agosto dello scorso anno (quando ci furono lunghe interruzioni di energia elettrica causate da sovraccarichi), i blackout registrati nei giorni scorsi a Monte Argentario hanno subito messo in allarme cittadini e commercianti, ma in realtà – spiega Enel – la situazione oggi è diversa e anche nel caso dovessero ripresentarsi certe criticità questa volta ci sono già due generatori di emergenza pronti ad entrare in funzione. In ogni caso i lavori già effettuati di potenziamento e miglioramento delle linee (e rientranti un un progetto molto più ampio che prevede un investimento di 14 milioni di euro nel biennio 2025-2026) secondo Enel garantiscono già "un sistema che, in caso di disservizio, isola il tratto danneggiato ed eroga elettricità da linee di riserva".

Qualche preoccupazione ieri si è avuta anche a Follonica, ma la situazione in questo caso si è rivelata meno complicata. "Sono scattate due linee con danneggiamento dei cavi interrati – spiegano da Enel –, ma tutto si è risolto con un bypass che ha consentito di erogare normalmente agli utenti la fornitura di energia elettrica".

Anche in questo caso, a scopo precauzionale, sono stati piazzati genetarori di emergenza da poter utilizzare in tempi rapidi in caso di necessità.