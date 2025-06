Ucciso a 16 anni da un’auto: pirata della strada fermato dopo tre giorni a Perugia

Perugia, 29 giugno 2025 – E’ morto, a soli 16 anni, travolto da un’auto. Luigi Petrella venerdì sera, a Mondragone, in provincia di Caserta, viaggiava sul suo scooter Honda quando un’auto lo ha preso in pieno. Chi era alla guida non si è fermato, mentre il 16enne nel violento scontro è stato sbalzato dal mezzo finendo sull'asfalto. Soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale, Petrella è morto al Pinete Grande Hospital in seguito alle gravi ferite riportate nel sinistro. Dopo ore di indagini i carabinieri hanno fermato a Perugia Pietro Cascarino, pregiudicato di 53 anni, ritenuto vicino al clan camorristico La Torre di Mondragone, fratello di Giovanni Cascarino, collaboratore di giustizia. L’uomo è stato raggiunto a Perugia e ora è indagato per omicidio stradale.

Determinanti le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dai carabinieri intervenuti sul posto, quando già il 16enne era stato portato in ospedale mentre l'investitore che lo aveva travolto aveva fatto perdere le proprie tracce. A provocare al minore le lesioni poi risultate fatali, è emerso, è stato l'urto violento contro un palo della luce, dove si è schiantato in seguito allo scontro con l'auto di Cascarino.

Quando i militari sono giunti sul posto in via Padule, c'era solo lo scooter a terra, mentre il 16enne era già stato già portato d'urgenza in ospedale. I carabinieri fin da subito avevano ipotizzato un investimento pirata. «Non esistono parole, gesti, silenzi - è il post su Facebook del sindaco di Mondragone Francesco Lavanga - è un dolore che fa scoppiare mente e cuore. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore e a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra, che a soli 16 anni, è morto in un incidente con il motorino».

Tanta commozione a Mondragone e non solo, visto che Luigi, descritto come un bravo ragazzo già proiettato verso il futuro, frequentava l'Istituto Nautico Caboto di Gaeta, che ha dedicato un pensiero al minore: «La famiglia del Caboto si stringe con immenso dolore attorno ai cari di Luigi Petrella, studente della classe 3D, la cui vita è stata spezzata troppo presto».

Anche il Pd di Castel Volturno ha voluto dedicare un ricordo al giovane, nipote di una consigliera comunale. «Il Partito Democratico di Castel Volturno si stringe attorno alla nostra cara consigliera Anastasia Petrella per la tragica perdita del giovane Luigi, suo amato nipote, volato via troppo presto all'età di soli 16 anni».