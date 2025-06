Attivo da oggi, anche sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi "Tap&Tap” il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale

Arezzo, 30 giugno 2025 – Attivo da oggi, anche sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi e Firenze-Borgo S. Lorenzo (via Vaglia e via Pontassieve),"Tap&Tap", il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale.

In 39 stazioni su queste due linee, sono presenti 120 validatrici abilitate, contrassegnate da apposita comunicazione, dove è possibile acquistare il biglietto attraverso la propria carta di pagamento contactless, in qualunque orario della giornata.

L'attivazione del servizio segue quello avvenuto a partire dallo scorso dicembre sulle linee: Firenze-Pisa-Livorno, Viareggio-Lucca, Pisa-Lucca, Pisa-Carrara, Lucca-Pistoia-Prato-Firenze, Pistoia-Pracchia, Prato-Vernio, Empoli-Siena, Livorno-Grosseto-Capalbio e Campiglia-Piombino.

Il sistema Tap&Tap fa parte dell'ampio piano di digitalizzazione del Regionale, disponibile anche in Lazio, Sardegna, Sicilia e Piemonte, per i collegamenti da e per Aeroporto di Fiumicino, Elmas Cagliari, Palermo Punta Raisi, Torino Caselle, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Per acquistare il biglietto è sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati sui lettori posti nelle validatrici della stazione di partenza e, successivamente, effettuare la stessa operazione nella validatrice della stazione di arrivo con la stessa carta. In fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta di pagamento utilizzata.

Tutte le informazioni sono disponibili su trenitalia.com e sui canali social del Regionale su cui è stata attivata una campagna di comunicazione dedicata.