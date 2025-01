Meteo Epifania in Toscana, dopo il freddo torna la pioggia. Date e previsioni

Firenze, 3 gennaio 2025 – Inizio d’anno all’insegna del freddo e della pioggia. Dopo giorni di alta pressione e cieli sereni, che hanno accompagnato le festività natalizie, una perturbazione di origine atlantica sta transitando sulla nostra regione, portando precipitazioni, vento forte e calo delle temperature.

Già da oggi, venerdì 3 gennaio, come fanno sapere dal Lamma, il cielo si presenterà coperto e grigio con piogge diffuse, in particolare nella parte centro-settentrionale della Toscana. Le precipitazioni si sposteranno verso sud ed est nel corso della giornata, lasciando spazio in serata a un miglioramento che inizierà a farsi notare da ovest. Sull'Appennino scenderanno le prime nevicate, seppur deboli, a partire dai 1300-1600 metri, ma in serata i fiocchi potrebbero scendere anche sotto quella quota.

Il vento soffierà con forza da sud-ovest, per poi attenuarsi dal tardo pomeriggio quando ruoterà da nord-est. Anche il mare sarà agitato, con onde alte soprattutto a nord dell'Elba. Le temperature vedranno un lieve aumento delle minime, mentre le massime resteranno pressoché stazionarie, in calo solo a fine giornata.

Sabato 4 gennaio, invece, si aprirà con una tregua. Il sole farà capolino, regalando una giornata serena o poco nuvolosa. Non mancheranno però le foschie o banchi di nebbia nei fondovalle durante le prime ore del mattino. Nel corso della serata torneranno le nubi, pronte ad annunciare una nuova fase instabile. Le temperature scenderanno sensibilmente, con gelate diffuse nelle aree interne durante la notte.

Domenica 5 gennaio il cielo tornerà a coprirsi e le precipitazioni faranno la loro comparsa, seppur deboli e sparse, specialmente nel nord della regione. Sull'Appennino la neve cadrà sopra i 1500 metri. I venti saranno deboli o moderati di Scirocco. Le temperature minime saliranno, mentre le massime aumenteranno soprattutto nelle zone meridionali.

Lunedì 6 gennaio non porterà solo la Befana ma anche un nuovo peggioramento del tempo. Il cielo rimarrà nuvoloso, con piogge sparse che interesseranno soprattutto le aree settentrionali. La neve cadrà solo sulle cime più alte dell'Appennino. I venti saranno forti, specialmente lungo la costa e nell'arcipelago toscano, mentre il mare resterà molto mosso.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che, per il forte vento, interesserà, fino alle 12 di oggi, venerdì 3, arcipelago, Casentino, bacino del Reno e Romagna toscana, mentre per il rischio mareggiate, fino ad oggi a mezzogiorno, il codice riguarderà le isole e la costa centro-settentrionale.