Pioggia quasi dimezzata sull’Amiata nel 2024

Le temperature non sono particolarmente rigide anche se in vista, dopo la Befana, c’è un giro di vite sul fronte dei valori. Difficile prevedere, almeno in questa fase, se arriverà la neve. Che per adesso ha interessato soltanto l’Amiata dove sono caduti fiocchi in vetta.

Ma è anche tempo di bilanci di fine anno sul versante meteorologico. A farlo è stato intanto il Centro Meteo Macciano che si occupa del sud della provincia, la Valdichiana in particolare ma anche l’Amiata. Proprio ieri sono stati evidenziti i valori più importanti ottenuti nel 2024 da alcune stazioni quanto a temperature e quantità di pioggia precipitata. Partendo proprio dal monte Amiata emerge che la massima del 2024 è stata di 27,5° mentre la minima di -8,9°. Molto interessante il dato della pioggia perché mostra una drastica riduzione rispetto al 2023 passando da 1444 millimetri di precipitazioni a 987 dell’anno appena concluso. Quasi dimezzata.

Restando sempre in tema di precipitazioni rileva che sono risultate sensibilmente inferiori anche a Chianciano Terme passando dai 607 millimetri del 2023 a 586 mentre la temperatura massima si è attestata a 35,8°, la minima del 2024 a -0,6°. Pioggia inferiore al 2023 registrata dalla centralina meteo di Macciano, nel comune di Chiusi (da 674 a 567), mentre quella posizionata al lago, sempre della città di Porsenna, attesta 799 millimetri di pioggia caduta con la temperatura massima di 39,7 gradi e la minima di -6,4°.

La.Valde.