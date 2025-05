Parco della Maremma. Con la ’Talamonata’ in bici in mezzo alla natura

Si apre oggi con la ’Talamonata’, passeggiata in bicicletta organizzata con Fiab Grossetociclabile, il calendario degli eventi promossi dal Parco della Maremma per il mese di maggio. Un periodo ricco di proposte a cui si aggiunge, come di consueto, la possibilità di visitare il Parco e percorrere in autonomia i suoi 14 itinerari prima dell’inizio dell’estate, quando alcuni percorsi potranno essere effettuati solo con guida.

Con la gita in bicicletta, che partirà da Alberese fino ad arrivare a Talamone, per scoprire la costa maremmana, quindi, si inaugurano una serie di appuntamenti che permetteranno di vivere la riserva naturale attraverso esperienze insolite.

Sabato 17, alle 16, passeggiata teatrale con la compagnia AnimaScenica Teatro, diretta da Irene Paoletti, che propone, lungo il percorso faunistico A6, lo spettacolo ’Altre fiabe italiane’.

Irene Paoletti e Pablo Torregiani, con la voce e gli strumenti di Emanuele Bocci, animeranno per un pomeriggio l’itinerario faunistico del Parco della Maremma con nuove storie ed avventure tutte da ascoltare. Accompagnato da una guida e dagli artisti, il pubblico compirà ancora un viaggio musicale nella cultura italiana, per mare e per terra. Il percorso, di facile percorrenza, è adatto ad adulti e bambini, così come lo spettacolo proposto. La passeggiata ’in arte’ si svilupperà per circa 2 chilometri e la conclusione dell’evento è prevista per le 18.30 (prenotazione obbligatoria scrivendo a: [email protected]).

Domenica 18 maggio torna la ’Traversata dell’Uccellina’, itinerario mediamente impegnativo, percorribile esclusivamente con guida del Parco solo in alcuni giorni dell’anno. Il percorso di circa 20 chilometri si snoda da Alberese a Talamone, attraversando le colline del Parco della Maremma e passando per l’abbazia di San Rabano, la splendida spiaggia di Cala di Forno e l’insenatura rocciosa delle Cannelle, tra panorami bellissimi, macchia mediterranea e antiche torri costiere. Per compiere la ’Traversata’ occorrono circa 9 ore; è consigliato il pranzo al sacco e una dotazione d’acqua sufficiente, oltre ad essere equipaggiati con scarpe da trekking. Il ritrovo è fissato alle 8.30 a Talamone, dove saranno lasciate alcune auto per poi andare ad Alberese e iniziare l’escursione (prenotazione obbligatoria scrivendo a: [email protected]).

Sabato 24 maggio, alle 21, concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto diretta dal maestro Mariusz Smolji al Granaio lorenese di Spergolaia, che offre la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile in un luogo che offre un’acustica straordinaria. Dopo il successo del Galà lirico organizzato all’interno del Granaio lorenese, le note dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto tornano con un concerto dal titolo ’Violoncello romantico’. I biglietti sono acquistabili sul sito www.vivaticket.com. Per informazioni sugli eventi in programma è possibile chiamare il numero 0564 393238 o scrivere a [email protected].