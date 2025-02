Alluvione all’Elba, bimbe salvate da scuola di danza. Decine di persone bloccate nelle auto

Portoferraio (Isola d’Elba), 13 febbraio 2025 – Una giornata da incubo per l’Isola d’Elba, travolta da un’alluvione violenta: 65 i millimetri di pioggia (cioè i litri d’acqua per metro quadrato di terreno) caduti in poco più di un'ora. Il dato lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La mobilitazione dei soccorsi è scattata subito con la Protezione civile della Toscana e vigili del fuoco arrivati da Livorno, Grosseto e Firenze.

"Ha piovuto molto e ci sono allagamenti – ha spiegato il colonnello Cesare Antuofermo, comandante della Guardia di Finanza di Livorno – Abbiamo anche nostri militari della Compagnia di Portoferraio che stanno contribuendo alla viabilità e dare ausilio”.

Portoferraio sott'acqua e i soccorsi dei vigili del fuoco

Bloccati in auto, case e locali: i soccorsi

I vigili del fuoco hanno effettuato tre salvataggi in extremis all'interno di abitazioni di persone rimaste bloccate dall'acqua in innalzamento.

Sono ben 28 le persone soccorse perché rimaste bloccate nelle auto rimaste ferme lungo la strada principale di Portoferraio.

E’ stata anche evacuata una scuola di danza nella zona del Carburo: nove bambine minorenni e tre istruttori mentre una decina di persone sono state evacuate da una pizzeria.

In località Bagnaia le strade sono diventate torrenti in piena per l'esondazione di fossi e canali. Allagamenti in più edifici, alle cantine e ai piani sotto il livello di campagna.

L’appello del Comune

Il Comune di Portoferraio aveva scritto sui propri canali social: “Situazione estremamente critica a Portoferraio. Non usate le auto, non venite verso Portoferraio e non provate a uscire: le vie di accesso sono bloccate. Mettersi a riparo nelle zone sicure e attendere”.

Sulle isole dell’Arcipelag,o toscano e sulla costa sud della Toscana era in vigore un’allerta meteo arancione e stamani le scuole dei comuni elbani erano rimaste chiuse.