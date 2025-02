Alluvione all’Isola d’Elba, persone intrappolate nelle case: ‘Tre salvataggi in extremis’

Isola d’Elba, 13 febbraio 2025 – Rinforzi dei vigili del fuoco sono stati inviati in supporto alle squadre del comando di Livorno dal comando di Firenze, col nucleo sommozzatori e sei unità specializzate in soccorso fluviale con relativi mezzi. L'aliquota ha raggiunto il porto di Piombino per imbarcarsi sul primo traghetto disponibile e raggiungere l'Isola d'Elba alluvionata.

Tre salvataggi in extremis di più persone rimaste bloccate dall'acqua in innalzamento in abitazioni di Portoferraio. Inoltre sono state soccorse ben 28 persone bloccate nelle numerose auto rimaste ferme per l'acqua e il fango lungo la strada principale del capoluogo dell'isola d'Elba. È quanto riassumono i vigili dl fuoco sugli interventi effettuati finora per il nubifragio che si è abbattuto sull'Elba. I pompieri riferiscono anche di aver evacuato, per gli allagamenti, una scuola di danza con nove minori e tre istruttori e una decina di persone da una pizzeria minacciata dalle acque.

Strade allagate dal nubifragio che ha colpito l'Isola d'Elba (Ansa)

"Maltempo all'lsola d'Elba: il sistema di protezlone civile della Toscana e i Vigili del fuoco sono al lavoro per assistere Ia popolazione colpita dal nubifragio. 65 mm di pioggia caduti in poco più di un'ora. Intensa linea temporalesca sull'Argentario e costa grossetana. Temporali anche sulle province di Lucca, Pistoia, Prato, parte di Firenze, Grosseto e Siena. Massima attenzione e prudenza” ha scritto sui social il presidente regionale Eugenio Giani.

Allagamenti si sono registrati anche nel territorio comunale di Rio, in particolar modo nelle frazioni di Bagnaia, Nisporto e Nisportino. Il problema più grave per la viabilità è avvenuto al Volterraio, dove in prossimità del canyon una grossa frana ha interrotto la carreggiata, provocando la chiusura della strada.