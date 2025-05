A Subbiano un museo particolare mette insieme hobby, modellismo e un pò di storia

Arezzo, 2 maggio 2025 – Torna in onda,domani alle 12.25 su Rai 3, Il Settimanale

della Tgr, il rotocalco della testata giornalistica regionale della Rai. In apertura focus su turismo e

intelligenza artificiale, ovvero come le nuove tecnologie stanno modificano anche le vacanze e i viaggi, a cominciare dalla loro organizzazione: Gianluca Vatti, da Firenze, racconta che il 15% degli italiani usa già questo strumento per pianificare i propri itinerari. A seguire, la storia dell'abruzzese Alberto Pepe, uno dei 650mila internati

militari italiani che dissero no allaRepubblica sociale di Salò. Roberta Mancinelli mostra i diari di

Pepe, uno dei 44 cosiddetti «eroi di Unterluss» che si offrirono volontari

al posto di 21 commilitoni scelti dai tedeschi per la fucilazione. Una giovanissima pastora toscana, invece, è diventata in pochi mesi protagonista di Tik Tok. Da sempre appassionata di animali,infatti, Beatrice racconta sui social la sua vita quotidiana con il gregge, senza nascondere le difficoltà fra le soddisfazioni: ha cominciato durante il periodo del Covid ed ha avuto un successo inaspettato. La segue oltre mezzo milione di follower e Antonella Morelli ha raccolto la sua storia.

A Subbiano, un piccolo centro toscano in provincia di Arezzo, un museo particolare mette insieme hobby, modellismo e un pò di storia: 1500 metri quadrati dove appassionati collezionisti espongono

oggetti che vanno dai costumi medievali a 350 modellini della Ferrari. Michaela Barilari propone un viaggio nella memoria fra oggetti un tempo di uso comune oggi oggetto di curiosità.

Si può invecchiare bene con il teatro? A rispondere affermativamente sono gli attori delle Fiabe d'Argento, una compagnia perchi ha dai 65 ai 90 anni. In provincia di Treviso un'associazione

di promozione sociale conta ben diciassette anni di attività e Paolo Colombatti ha seguito l'allestimento del loro nuovo spettacolo, dedicato alla vita di Dante. I protagonisti

spiegano che calcare il palcoscenico serve a superare i problemi legati all'età. Dal teatro al cibo, ha origini liguri la 'fainè sassarese, una variante

della farinata genovese. È una delle torte di farina di ceci tipiche del mediterraneo, dalla Sicilia alla Toscana. Una tradizione centenaria della città di Sassari dove si mangia come piatto unico o antipasto. Simona Desole l'ha assaggiata: è un cibo di strada popolare tanto semplice quanto gustoso. In chiusura, l'arte del riciclo applicata alla musica, ovvero partire da vecchi oggetti per arrivare a nuovi strumenti musicali. E sono addirittura un centinaio quelli inventati dal Riciclato

Circo Musicale: Desy D'Addario racconta questa singolare band marchigiana che suona imbuti di plastica, manici di scopa, tubi con un risultato musicale davvero speciale. Non si getta nulla, si riusa e si suona