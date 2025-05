Arezzo, 2 maggio 2025 – Posizionamento di un'antenna a Sansepolcro, la strategia del Comune

“Avendo presente quanto successo nella vicina Anghiari, dove simile installazione ha scatenato forti polemiche, ci siamo attivati ​​per scongiurare identici risultati”. Così il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, che nel corso del recente consiglio comunale ha illustrato la strategia dell'Amministrazione relativamente al posizionamento di un'antenna 5G da parte di “In Wit” presso terreno di pertinenza comunale. "L'azienda in questione" ha detto il sindaco "voleva in prima battuta posizionare l'antenna in via Scarpetti, nei pressi della struttura di accoglienza Casa di Rosa. Soluzione che per comprensibili motivi da noi non è stata ritenuta praticabile. In seconda battuta hanno fatto sapere che un sito per loro idoneo poteva essere appezzamento situato in frazione Gricignano, nei pressi del locale cimitero. Anche questa soluzione è stata da noi non accettata. A quel punto abbiamo chiesto un incontro alla In Wit, proponendo l'installazione dell'antenna in uno spazio vicino all'isola ecologica L'azienda è venuta incontro a questa nostra soluzione, ha accettato e dunque adesso stiamo andando avanti verso questo obiettivo che, nel rispetto delle moderne tecnologie, vuole attuare al massimo i disagi per la popolazione”.

Sempre a Sansepolcro approvato l'ordine del giorno contro il nucleare