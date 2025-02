Bomba d’acqua in Maremma. Allagamenti, disastro agricoltura

Orbetello (Grosseto), 14 febbraio 2025 – Il maltempo ha colpito. Eccome. Il temporale autorigenerante si è abbattuto, la notte scorsa, tra Talamone, Orbetello, Albinia, le isole e la parte bassa del Comune di Manciano. In poche ore sono caduti dal cielo oltre 110 millimetri di pioggia. E le conseguenze sono state catastrofiche: vivai, olivi, ortaggi e campi già seminati a cereali sono finiti sott’acqua.

In tilt anche il reticolo idraulico che ha innescato l’esondazione di canali e fossi che si sono riversati nei campi coltivati e all’interno delle strutture di servizio delle aziende agricole. Una ventina, le aziende agricole che segnalano danni e difficoltà in un’area densamente agricola dove convivono sotto lo stesso cielo olivicoltura, viticoltura, orticoltura e vivaismo. Ma il numero potrebbe crescere nelle prossime ore. A fornire un primo monitoraggio è Coldiretti Grosseto.

Uno dei tanti campi allagati nella zona sud della Maremma

“E’ un quadro climatico sempre più preoccupante. Un chiaro segnale di uno sfasamento che ci porta da un estremo all’altro in poche ore: la mimosa in fiore e le temperature quasi primaverili lasciano il posto a bombe d’acqua ed allagamenti. – spiega Coldiretti Grosseto – L’agricoltura è il settore più colpito dagli effetti dei cambiamenti climatici. Ancora una volta. . Un vivaio ha dovuto forare le serre per evitare che il peso della pioggia le sfondasse ed alzare le piante da terra per non farle affogare. Ci sono ettari di campi seminati a cereali sotto dieci centimetri di acqua e fango che rischiano l’asfissia così come per gli ortaggi. Ed è ancora presto per fare un bilancio”. Secondo Coldiretti Grosseto vanno ripensate le future opere idrauliche e attualizzata la gestione del territorio per mitigare gli effetti degli eventi estremi con il passaggio dalla siccità agli allagamenti nell’arco di poche ore.

“L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli. – spiega il presidente Simone Castelli – I cambiamenti climatici impongono una nuova sfida per le imprese agricole”. Coldiretti Grosseto richiederà l’apertura delle segnalazioni dei danni ad Artea. Allagamenti, smottamenti e frane anche all’Isola del Giglio. Il centro abitato di Giglio Campese è stato particolarmente colpito, con le vie principali sommerse dall’acqua e invase da canne e detriti. Una forte grandinata a Giglio Castello ha provocato frane e smottamenti lungo la strada provinciale, soprattutto tra Monticello e la curva di Scopeto, con la strada parzialmente bloccata. Crollato a terra un grosso pino storico all’ingresso di Giglio Campese, lungo la strada davanti alla chiesa, isolando temporaneamente il centro abitato.

“Poteva andare molto peggio - ha detto il sindaco del Giglio, Armando Schiaffino - ci sono state alcune strade bloccate dalle frane e per qualche ora Giglio Campese è stato isolato”. Ieri, per infiltrazioni dovute alla bomba d’acqua, è stato chiuso anche il palazzetto dello sport di Marsiliana.