Scende la neve in Toscana: le zone e la situazione, strade e cime imbiancate

Firenze, 14 febbraio 2025 – E oltre alla pioggia, c’è il fronte neve. Insieme alle precipitazioni che hanno portato allagamenti, danni e fango soprattutto all’Elba e nel sud della Maremma, ci sono anche i fiocchi bianchi da tenere sott’occhio. Il Lamma Toscana era stato chiaro: attenzione alla neve anche a quote basse.

La doppia allerta gialla, per pioggia e per neve, prevista in Toscana per l'intera giornata di venerdì 14 febbraio

Se infatti nella prima parte della giornata la quota neve si attesta intorno ai 1100 metri, nel pomeriggio sera dovrebbe scendere fino ai cinquecento. In mattinata tutto imbiancato sulla Consuma: il monte che si trova a pochi chilometri da Firenze ha visto scendere copiosi fiocchi bianchi.

La neve ha attaccato in poco tempo, imbiancando la strada principale, come mostra anche un video realizzato dal Bar Consumi, che appunto si trova nei pressi della vetta del valico. La situazione è in aggiornamento. Intorno alle 12.15 ancora niente fiocchi bianchi a San Pellegrino in Alpe e all’Abetone, due delle località più conosciute dell’Appennino toscano.

La situazione è in evoluzione. Da ricordare che su parte dell’Appennino Toscano, tra il Mugello e l’Aretino, vige un’allerta gialla per tutta la giornata di venerdì 14 febbraio proprio per neve.