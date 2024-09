Burrasca di fine estate in Toscana: doppia allerta gialla e arancione. Le zone a rischio

07:41

Allerta arancione e gialla in Toscana

Per quanto riguarda la Toscana il codice arancione per pioggia e temporali forti è previsto fino alle 18. Interesserà la costa centro-settentrionale, con le zone interne a ridosso, e l’arcipelago. Per l’intensità dei fenomeni saranno possibili forti colpi di vento, grandinate ed effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, che potrebbero verificarsi anche in maniera repentina ed improvvisa. Tutta la Toscana sarà comunque interessata dal peggioramento delle condizioni meteo, a causa dall’infiltrazione di aria più fresca in quota. Codice giallo invece, sempre per temporali forti, sulle restanti aree Toscana. Il codice giallo oggi è inoltre previsto per rischio idraulico del reticolo principale nei bacini dei fiumi Cecina e Cornia.