Panico in spiaggia per una violenta tromba d’aria: lettini, ombrelloni e patino spazzati via

Grosseto, 5 settembre 2024 – Paura a Marina di Grosseto per una tromba d’aria che si è rapidamente avvicinata dal mare per poi passare sulla costa e provocare diversi danni, soprattutto a uno stabilimento balneare.

Il tutto in una giornata caratterizzata in zona dall’allerta arancione della Regione per possibili eventi estremi in quella che è la prima perturbazione di settembre che dovrebbe portare temperature un po’ più fresche.

Allerta meteo arancione in Toscana

Testimoni della tromba d’aria alcuni bagnanti che comunque nonostante il tempo incerto erano in zona e gli staff degli stabilimenti balneari. La tromba d’aria si è avvicinata in maniera molto veloce. Quando è arrivata sulla costa ha sradicato ombrelloni, fatto volare sdraio e anche un patino.

Fortunatamente non si registrano feriti perché le persone sono riuscite a mettersi al sicuro non appena hanno visto quanto stava accaendo in mare. Ma la paura è stata tanta. Anche il solo vedere la forza con cui il vento ha portato via gli arredi dei bagni ha impressionato chi era in zona in quel momento.