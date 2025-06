Tre defibrillatori donati da ’Toscana Tlc’

Arrivano tre defibrillatori nel territorio del comune di Capalbio: due di questi sono già stati installati (uno nel capoluogo e uno a Capalbio Scalo), mentre il terzo sarà posizionato a breve. Gli apparecchi sono stati donati da ’ToscanaTlc’.

Grazie a questa donazione Capalbio dispone così di tre defibrillatori semiautomatici: due sono già operativi, a Capalbio in via Giacomo Puccini e a Capalbio Scalo in via Umbria, e sono stati posizionati di fronte a Felia farmacie; il terzo – invece – sarà installato a breve.

"Si tratta di un gesto dal valore sociale inestimabile – commenta il sindaco Gianfranco Chelini –. Donare tre defibrillatori e quindi contribuire a titolo del tutto gratuito alla tutela della salute delle persone è una dimostrazione di generosità e amore verso il territorio di rara bellezza. Grazie alla ’ToscanaTlc’ e al suo amministratore Matteo Angeloni sarà possibile intervenire in maniera più celere in caso di arresti cardiaci e provare a salvare la vita delle persone".

I tre defibrillatori sono completi di piastre adulti e pediatriche e forniti del relativo armadietto metallico in acciaio al carbonio, con sistema di termoregolazione a resistenza e allarme.

"Operiamo nelle telecomunicazioni – dichiara l’amministratore Matteo Angeloni – e la nostra sfida quotidiana è tenere la velocità alta e la latenza quasi a zero. Con lo stesso spirito abbiamo donato tre defibrillatori a Capalbio, riducendo al minimo i secondi che separano un’emergenza da un aiuto concreto. Un gesto semplice che può valere una vita".