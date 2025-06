Nuova edizione di ’Letture sotto le stelle’

Il Comune, in collaborazione con la Commissione Pari opportunità e con le associazioni del territorio, presenta la seconda edizione della rassegna "Letture sotto le Stelle". Il progetto, avviato lo scorso anno, nasce dalla volontà di vivere il paesi, le piazze, le strade, i parchi in modo nuovo e diverso, come luoghi di incontro e di cultura, dove si valorizzino le identità e si creino legami. La rassegna prevede dieci appuntamenti che si terranno fino al 31 luglio, dedicati al racconto, alle storie, alla memoria. Ci saranno incontri con gli autori, presentazioni di libri, la proiezione di un documentario e il canto con la poesia estemporanea e sarà di carattere itinerante e toccherà sia Gavorrano che le frazioni Bagno, Forni, Bivio Ravi, Potassa, Grilli, Caldana, Giuncarico, Casteani e Castellaccia.

"Come amministrazione comunale siamo consapevoli che la diffusione della conoscenza condivisa tra i cittadini sia il modo migliore per dare valore all’identità e alla cultura di un territorio, strumenti indispensabili per interpretare autonomamente la realtà", afferma la consigliera con delega alla Cultura Patrizia Scapin (nella foto). Un ringraziamento dal Comune va "agli autori che ci accompagneranno in queste serate e che hanno accolto con grande disponibilità l’invito: Roberta Bardi, Luciana Bellini, Fulvia Perillo, Irene Pellegrini, Susy Bocci, Domenico Gamberi, Norberto Sabatini, Nino Costa, Leonardo Petronilli, Antonio Schina".

Le serate andranno in scena sul territorio nella sede Auser Gavorrano, Proloco Gavorrano, Proloco Grilli, Proloco Bivio Ravi Potassa, Associazione di Mutuo Soccorso Caldana, Associazione Il Melograno, Bio Distretto Colline della Pia, Associazione Culturale Castel di Pietra.

Roberto Pieralli