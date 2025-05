’Esplorando la biodiversità’ visitando l’Oasi del Wwf

Nuovo appuntamento per ’Libri e legami: un maggio di letture’, la rassegna promossa dalla biblioteca comunale La Piccola e il nido d’infanzia Hippy hippy hurrà in collaborazione con il Comune e dedicata ai racconti, alle emozioni e alle scoperte per nutrire la fantasia di bambini, bambine e famiglie. Giovedì alle 16.30 ci sarà ’Esplorando la biodiversità’ al lago di Burano – Oasi del Wwf per i giovani con un’età compresa tra i sette e i quattordici anni. Un appuntamento che vederà una lettura ad alta voce inerente alla biodiversità e una passeggiata per osservare la flora e fauna dell’area e un laboratorio pratico. L’evento rientra nell’iniziativa del ’Maggio dei libri 2025’, la campagna nazionale di promozione della lettura, organizzata dal Centro per il libro, che mira a favorire il dialogo, a rafforzare i legami sociali, a costituire ambienti inclusivi e a stimolare la crescita attraverso i libri. Il prossimo appuntamento si terrà poi giovedì 29 maggio al parco giochi di Borgo Carige.

L’incontro, dedicato agli under 14, sarà caratterizzato da una serie di letture ad alta voce e da laboratori grafico-pittorici. Per maggiori informazioni e per iscriversi agli eventi è possibile visitare il sito https://bit.ly/44961SP oppure chiamare la biblioteca comunale La Piccola allo 0564-1837431 o scrivere all’indirizzo [email protected].

"Siamo felici di poter promuovere una serie di appuntamenti che uniscono la lettura e le generazioni più giovani – commenta l’assessora alla Cultura, Patrizia Puccini (nella foto) –, favorendo la socializzazione e l’inclusione. A nome dell’amministrazione ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione della rassegna, riscuotendo così tanta partecipazione".