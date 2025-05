Due giorni di appuntamenti ’Calici di Farfalla’ a Villa Elena

Si chiama ’Calici di Farfalla’ è sarà una due giorni (organizzata grazie al contributo di Banca Tema e Tecnoseal) che lega solidarietà ed eccellenze del territorio, un viaggio nell’enologia maremmana a cui prenderanno parte autorità, associazioni di categoria, produttori, per parlare di enoturismo e confrontarsi sui problemi di questo settore in Maremma. L’evento, patrocinato dal Comune di Grosseto, si svolgerà nel parco di Villa Elena, in via Cimabue, sede dell’associazione La Farfalla, domenica e lunedì.

Il programma prende il via domenica alle 17 con la tavola rotonda ’Enoturismo in Maremma: problematiche, nuove sfide e opportunità’. A confronto l’Assessore regionale Leonardo Marras e la fondatrice del ’Movimento turismo del vino’ Donatella Cinelli Colombini, moderati dal giornalista Bruno Gambacorta. Alle 18.30 degustazione a cura dei produttori del Consorzio Doc Maremma Toscana, Consorzio Docg Morellino di Scansano e Consorzio Doc Montecucco, Contini vini 1898, aziende agricole Cia, Coldiretti, Confagricoltura. Saranno presenti anche le eccellenze gastronomiche del Caseificio Il Fiorino, Corsini dolci e biscotti, Frantoio Franci, Macelleria La Ganga, Panificio Galletti, Subissati salumi. I bicchieri (offerti da Banca Tema) potranno essere acquistati con un contributo di 10 euro (totalmente devoluti a La Farfalla). Saranno presenti i sommelier Ais. Durante la serata sarà anche effettuata una lotteria, con premi messi in palio dai commercianti del centro storico di Grosseto (grazie a Confcommercio e Confesercenti). Lunedì alle 11due verticali (vermentino e grandi rossi maremmani) guidate da Aldo Fiordelli, giornalista. I bicchieri sono stati donati dalla vetreria Vetruria di Montelupo Fiorentino.

"L’evento – dice Loriana Landi, presidente de La Farfalla – servirà a raccogliere fondi per rendere il parco di Villa Elena totalmente fruibile". "Il vino come simbolo della Maremma, attrattore turistico, strumento di promozione ma anche di solidarietà – commenta Leonardo Marras –. Partecipo con piacere all’iniziativa per portare la testimonianza del lavoro che in questi anni abbiamo fatto con Vetrina Toscana per promuovere il turismo enogastronomico". "Essere solidali – dice la senatrice Simona Petrucci – significa non voltarsi dall’altra parte e tendere la mano a chi ogni giorno si prende cura degli altri: perché chi aiuta merita sempre il nostro aiuto".