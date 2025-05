Balestro del Girifalco, settimana di attesa

Si avvicina la data di effettuazione di una storica rievocazione, quella del Balestro del Girifalco e siamo all’edizione numero 130, e Massa Marittima si mobilita e si prepara e vivere e far rivivere momenti di adrenalina a tutti.

Avuta la notizia che il drappellone che andrà al Terziere vincitore sarà dipinto a quattro mani, una novità assoluta, ecco che i Balestrieri hanno già preparato le squadre di tiratori scelti il compito di portare a casa il trionfo dopo l’ultima edizione, agosto 2024, vinta da Francesco Manetti di Cittannova.

Per i colori bianco e nero di Cittavecchia scenderanno in lizza Edoardo Fagiolini, Manuele Magrini, Angelo Melis, Paolo Martini, Alessandro Vagnetti, Walter Bertella, Luciano Tonelli, e Filippo Mori. I colori giallo e blu dui Borgo saranno difesi da Andrea Grassini, Michele Mori, Alberto Stanghellini, Alessandro Rosticci, Lorenzo e Luano Toninelli, Lorenzo Nodi e Marco Massai. I bianco rossi di Cittanuova saranno Francesco Manetti, Tommaso Pazzini, Tommaso Pesci, Cosimo Gabrielli, Daniele Cavaglioni, Gianni Gori, Giovanni Casu e Fabio Badii.

Ma la settimana pre-balestro è ricca di altri momenti che interessano non solo gli appartenenti ai quartieri cittadini ma anche i turisti che già sono in città e così domani – a partire dalle 21 – spettacolo in anteprima con le prove generali della compagnia sbandieratori e musici che scenderanno in piazza per un impatto, necessario, con le dimensioni della piazza per rendere ancor più spettacolare la loro prestazione.

Venerdi invece, sempre a partire dalle 21, spazio ai giovani balestrieri ed ai piccoli figuranti del Balestruzzo che, all’interno del Cassero Senese, daranno vita ad un’edizione del Balestruzzo che ogni volta richiama tanto pubblico pronto a seguire le prestazioni dei giovani.

Infine, sabato mattina, all’interno del palazzo dell’Abbondanza presentazione del Palio che sarà appannaggio del Terziere vincitore e poi la sera cori e canti propiziatori nelle varie contrade per le tradizionali cene augurali.

Roberto Pieralli