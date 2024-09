Maltempo Toscana, scatta l’allerta: arancione per il centro-ovest, il resto è in giallo

Firenze, 4 settembre 2024 – L’annunciata perturbazione è in arrivo: la Regione annuncia un’allerta meteo per la Toscana, valida per la giornata di giovedi 5 settembre dalle 06 alle 18. Allerta che è arancione per una vasta porzione di territorio della Toscana centro-occidentale mentre è gialla per tutto il resto della Regione.

L’allerta meteo riguarda rischio di temporali forti, grandinate e vento forte oltre che rischio idrogeologico. Una delle giornate a massimo rischio meteo: occorre fare moltissima attenzione, anche e soprattutto agli alberi per strada, al rischio di tegole portate via dal vento, ai sottopassi eventualmente allagati. Insomma, in costanza di allerta meteo arancione meglio uscire di casa solo se necessario.

La pioggia inizierà già dalle prime ore della notte sulla costa andando via via verso l’entroterra. Le previsioni del Centro funzionale della Regione indicano cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con fenomeni inizialmente più insistenti sulle province settentrionali e sulla costa centrale, in trasferimento verso le zone più interne. Attenuazione delle piogge in serata.

Sul fronte delle temperature, il Lamma prevede un brusco calo di oltre dieci gradi: a parte 25 gradi in Maremma, le massime previste per giovedì si aggirano sui 22-23 gradi in pianura e 14 all’Abetone.

Le zone interessate dalla allerta arancione sono il Valdarno Inferiore, Valdelsa, Valdera, Valle del Serchio, osta dalla Versilia a Piombino, le isole. Il resto è in allerta gialla.

Per la Valdicecina, l'alta Maremma e la Costa degli Etruschi c’è anche allerta gialla per rischio idraulico (allagamenti dovuti all'incapacità di smaltire l'acqua da parte di fognature e piccoli corsi d'acqua o dai corsi d'acqua più importanti, come torrenti e fiumi).

Questi i comuni che rientrano nel territorio di allerta arancione: