Arezzo, 18 giugno 2025 – Cambio alla guida di CNA Pensionati Firenze: Daniela Falorni nuovo Segretario. Succede a Benedetta Garuglieri

L’associazione conta oltre 11mila iscritti ed è la più rappresentativa in Toscana tra quelle promosse dalle organizzazioni datoriali

Cambio della guardia alla segreteria di CNA Pensionati Firenze, l’associazione del sistema CNA che tutela i diritti, valorizza il contributo sociale e offre vantaggi a oltre 11mila pensionati della Città Metropolitana di Firenze. La Direzione ha infatti nominato Daniela Falorni come nuovo Segretario Coordinatore, chiamato a proseguire l’impegno avviato negli ultimi anni da Benedetta Garuglieri.

“Desidero ringraziare Benedetta Garuglieri per il prezioso contributo dato nel corso del suo mandato allo sviluppo della nostra associazione, rendendola la prima in Toscana e una delle prime in Italia per rappresentatività tra quelle legate alle organizzazioni datoriali – dichiara Omero Soffici, presidente di CNA Pensionati Firenze – Un caloroso benvenuto a Daniela Falorni, che saprà affrontare questa nuova sfida con determinazione e competenza”.

Un passaggio di testimone nel segno della continuità, che avviene in un contesto sociale in cui le istanze dei pensionati sono sempre più centrali.

“Essere stata alla guida di CNA Pensionati è stata un’esperienza intensa e carica di responsabilità – afferma il Segretario uscente Benedetta Garuglieri – Lascio un’associazione radicata, attenta ai bisogni dei propri iscritti, capace di incidere sul piano politico. Tra i temi che ho avuto modo di portare avanti e che consegno al nuovo mandato come priorità strategiche ci sono il riconoscimento di una pensione che consenta una vita dignitosa a chi ha lavorato per decenni – perché non si tratta di assistenza, ma di giustizia – e la difesa del diritto a un sistema sanitario pubblico, universalistico e accessibile. Oggi più che mai, con liste d’attesa insostenibili, carenza di personale e difficoltà della medicina territoriale, queste sfide devono essere affrontate con determinazione”.

Il mandato di Daniela Falorni si muove nel solco di queste priorità, a cui affiancherà una rinnovata attenzione al tema della sicurezza: “Occorre continuare a promuovere incontri con le forze dell’ordine, formare le persone sull’uso consapevole della tecnologia, investire nell’educazione digitale: è così che si tutelano davvero gli anziani nel quotidiano da truffe divenute sempre più frequenti”. Il neo Segretario sottolinea anche la volontà di rafforzare la presenza sui territori: “Vogliamo tornare al contatto diretto, nei paesi e nei quartieri, per ascoltare ma anche coinvolgere le persone in attività culturali, formative e ricreative che favoriscano la socialità e la partecipazione attiva. È questo il senso di un’associazione viva e utile”.

I numeri del contesto metropolitano restituiscono una fotografia significativa: a Firenze e provincia i pensionati sono 263.043 (141.238 donne e 121.805 uomini), a cui corrispondono 383.462 pensioni, di cui 244.456 di vecchiaia. L’importo medio annuo si attesta sui 21.017 euro, ma la disparità di genere è ancora molto marcata: le donne percepiscono in media 16.696 euro annui, contro i 24.919 euro degli uomini.

Fonte dati: Rendiconto sociale Inps, 2023

In foto, Daniela Falorni anche con il presidente e i segretari precedenti (Benedetta Garuglieri - 01-2018-oggi), Barbara Gaggelli (fino a 01.2018)