Arezzo, 18 giugno 2025 – Incontro informativo sul Bando “Innovazione Digitale” per lo Sviluppo Aziendale e la Digitalizzazione dei Centri Commerciali Naturali

Si terrà in data giovedì 26 giugno ore 18.00 ad Officine Capodarno in Via Vittorio Veneto, 12 a Stia un incontro aperto a imprenditori, rappresentanti dei Centri Commerciali Naturali (CCN), professionisti e stakeholder interessati a presentare progetti di innovazione digitale. Il focus del Bando – finanziato con risorse del Programma FESR Toscana 2021‑2027- è il sostegno alla crescita smart, sostenibile e inclusiva delle imprese, attraverso nuove tecnologie e strumenti digitali.

In un contesto economico in cui le trasformazioni digitali e ambientali sono sempre più centrali, la Regione Toscana ha lanciato un bando dedicato alle imprese che vogliono compiere un salto di qualità nel proprio modo di operare. Si tratta del bando “Impresa Digitale”, promosso nell’ambito del Programma FESR Toscana 2021–2027, che mette a disposizione contributi a fondo perduto per accompagnare le micro, piccole e medie imprese in un percorso concreto di innovazione e sviluppo tecnologico.

L’obiettivo principale di questo intervento è aiutare le aziende a diventare più competitive in un mercato in continua evoluzione. Non si tratta semplicemente di “informatizzare” l’esistente, ma di cogliere un’occasione per ripensare interamente i processi produttivi, le relazioni con i clienti e l’organizzazione del lavoro così da favorire un’evoluzione strutturale nei modelli di business, rendendoli più sostenibili, connessi, digitali e aperti alla collaborazione.

Il bando “Innovazione Digitale nei Centri Commerciali Naturali” rappresenta una leva strategica per il rafforzamento delle imprese locali, offrendo un sostegno concreto per modernizzare l’offerta commerciale, ampliare la visibilità, migliorare l’esperienza del cliente e creare nuove connessioni tra economia locale e innovazione. Grazie a finanziamenti a fondo perduto, le aziende aderenti ai CCN potranno investire in e-commerce, marketing condiviso, logistica intelligente, gestione dei dati e processi di automazione, senza affrontare da sole il peso del cambiamento.

L'incontro del 26 giugno sarà un momento fondamentale per scoprire tutte queste opportunità e capire come trasformarle in progetti concreti. Il team di Connessioni sc illustrerà i requisiti del bando, le modalità di presentazione, gli strumenti di supporto tecnico per affrontare al meglio il percorso.

Sarà inoltre possibile porre domande, confrontarsi con altri operatori economici e avviare sinergie progettuali con soggetti pubblici e privati. Un'occasione per costruire una visione condivisa di sviluppo economico e rigenerazione territoriale, mettendo al centro la forza e la creatività delle imprese locali.

Il futuro si costruisce insieme. Ti aspettiamo giovedì 26 giugno a Officine Capodarno.